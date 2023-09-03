Правящая партия Грузии признала, что не сможет объявить президенту импичмент

Парламент Грузии не сможет объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Для этого не хватит голосов нужно 100 из 150.

Об этом заявил глава фракции "Грузинская мечта" признал, что пишет "Грузия Online". Для импичмента требуется 100 голосов из

Мамука Мдинарадзе заявил, что они "не собираются умолять" оппозицию поддержать инициативу. Правящая партия Грузии утверждает, что президент "нарушила Конституцию" из-за ее заграничных визитов. Зато оппозиция четко зафиксировала поддержку относительно Зурабишвили, "когда она нарушает Конституцию".

"В части выполнения импичмента мы не видим смысла. Мы считаем, что и сегодня невозможно собрать 100 голосов. Это было нашим предположением, но теперь оно уже подкреплено доказательствами. Практически не осталось политической силы, кроме одной – «Европейских социалистов», имеющей состав» из 4 человек и вместе с ним большинство может набрать 88 голосов", — сказал политик.

По словам Мдинарадзе, он не исключает того, что оппозиция даже начнет "торговаться" с Зурабишвили в отношении заключенного экспрезидента Михаила Саакашвили.

Напомним, в Грузии партия власти объявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. К этому пришли из-за ее поездки в Европу, которую не согласовало правительство. Отмечается, что глава государства может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства.

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