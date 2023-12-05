Празднование прокуроров в Киеве: Костин отреагировал на видео с подарками

В Офисе генпрокурора заверили, что по результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры.

Генпрокурор Андрей Костин поручил провести служебное расследование и принять меры после опубликованного видео "Украинской правды" о праздновании Дня работников прокуратуры в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора 5 ноября.

"В связи с опубликованным в медиа видео, Генеральный прокурор поручил Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора безотлагательно провести служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры", – говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, "Украинская правда" опубликовала видеосюжет "На "дне" прокуратуры. Как столичные прокуроры отмечали профессиональный праздник". Журналисты сняли на видео немало людей с подарками возле Офиса генпрокурора и Киевской прокуратуры.

День работников прокуратуры в Киеве/Скриншот

Читайте также: