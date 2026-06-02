"Предал Венгрию": Мадьяр запускает процедуру отставки президента-ставленника Орбана

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр требует добровольной отставки президента Тамаша Шуйока, обвинив его в бездействии и предательстве. В случае отказа правительство подготовит изменения в Конституцию для принудительного отстранения главы государства.

Об этом Мадьяр заявил 2 июня перед зданием дворца Шандора после переговоров с Шуйоком и министром юстиции, сообщает Telex.

Премьер заявил о намерении изменить Основной закон Венгрии, чтобы создать механизмы для отставки президента. Мадьяр также выступил с резкой критикой Шуйока.

«Тамаш Шуйок предал Венгерскую Республику. Институт президента республики важнее и сильнее любого отдельного президента. А интерес Венгрии заключается в том, чтобы этот институт вернул себе тот авторитет, который был подорван молчанием и бездействием последних лет», — высказался глава правительства.

Мадьяр планирует отстранить Шуйока от должности президента

По его словам, президенту уже сообщили о возможных дальнейших шагах в случае отказа добровольно покинуть пост.

«Я сообщил […], что если он добровольно не подаст в отставку, то сегодня я проинформирую об этом решении депутатов „Тисы“, сообщу им о наших предложениях и немедленно начнем необходимые процедуры. Согласно Основному закону существует несколько возможностей для отстранения президента республики», — сказал Мадьяр.

В то же время он уточнил, что не поддерживает процедуру лишения президента должности, поскольку это может еще больше подорвать доверие к институту президентства.

Мадьяр также отметил будущие конституционные изменения.

«Мы внесем необходимые изменения в Основной закон, не прибегая к законодательству, созданному под конкретное лицо», а вместо этого «восстановим […] венгерское правовое государство и венгерскую демократию», — заявил он.

Премьер убеждает, что процесс изменений не затянется надолго.

Мадьяр планирует устранить «всех марионеток»

«Этот процесс продлится примерно месяц. Мы постараемся как можно скорее принять необходимый закон, и так, речь пойдет об устранении всех марионеток», — сказал Мадьяр.

Он добавил, что изменения будут касаться не только президентской институции, но и более широких политических процессов. По словам политика, демократию необходимо «восстанавливать правовыми актами». Также глава правительства выступил за расширение участия граждан в процедуре избрания президента.

Мадьяр рассказал и о своем личном разговоре с Шуйоком:

«Я спросил Шуйока, почему он не подает в отставку, почему не уходит. Он смог ответить лишь то, что не имеет никакой цели, он просто здесь есть».

Премьер отдельно подчеркнул, что государственные институты не могут принадлежать отдельным политическим фигурам.

«Прежде всего я должен сказать, что Венгерская Республика не принадлежит Тамашу Шуйоку, Венгерская Республика не принадлежит Виктору Орбану. Венгерскую Республику строили поколения, и поколения ее защищали», — высказался Мадьяр.

Почему премьер Венгрии хочет отстранить президента?

Критикуя деятельность президента, глава правительства обвинил его в отсутствии реакции на общественно важные события.

«История президентства Тамаша Шуйока заключается лишь в одном: когда нарушалось единство нации, когда она оказывалась под угрозой, когда пошатнулось доверие к демократическим институтам […], президент республики Тамаш Шуйок во всех без исключения случаях выбирал молчание«, — рассказал Мадьяр.

Он также сообщил, что во время разговора задавал президенту вопросы по ряду резонансных тем, в частности противоречивых заявлений экс-премьера Венгрии Виктора Орбана.

По словам Мадьяра, Шуйок объяснил свою позицию так: «это, по его мнению, политическая позиция, и президент республики не обязан становиться на защиту судей, художников, общественных активистов или журналистов, которым угрожают. Мы и большинство венгров думаем иначе, господин президент».

Кроме того, политик заявил, что президент не реагировал и на другие спорные ситуации.

«Тамаш Шуйок сказал, что не высказывался, потому что считал это частью избирательной кампании», — заявил премьер-министр.

Шуйок заявил в соцсетях, что не собирается покидать пост. Он также отметил, что ожидает заключения Венецианской комиссии и настаивает на соблюдении конституционной процедуры.

К слову, по данным VSquare, сторонники президента США Дональда Трампа из движения MAGA обсуждают возможность назначения Орбана на высокую должность в ООН, чтобы обеспечить ему дипломатический иммунитет от потенциального уголовного преследования. Сама должность имеет второстепенное значение — ключевым является уровень защиты, который дает статус генсека или руководителя спецструктур ООН. Этот план рассматривается как альтернатива политическому убежищу в США, где уже поселились родственники венгерского политика.

