"Предан обеспечению неудачи Путина": Джонсон рассказал, о чем говорил с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что как никогда предан укреплению Украины.
В частности, Джонсон с Зеленским обсудили предоставление Украине военной и гуманитарной помощи.
Об этом британский премьер написал в Сети 30 апреля.
"Я раньше разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы определить, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое для самозащиты", – говорится в сообщении.
"Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", – подчеркнул Джонсон.
Напомним, ранее о разговоре с Джонсоном сообщил Зеленский, указав, что темой были оборонная поддержка Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира.
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