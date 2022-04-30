"Предан обеспечению неудачи Путина": Джонсон рассказал, о чем говорил с Зеленским

"Предан обеспечению неудачи Путина": Джонсон рассказал, о чем говорил с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что как никогда предан укреплению Украины.

В частности, Джонсон с Зеленским обсудили предоставление Украине военной и гуманитарной помощи.

Об этом британский премьер написал в Сети 30 апреля.

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"Я раньше разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы определить, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое для самозащиты", – говорится в сообщении.

"Я как никогда предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", – подчеркнул Джонсон.

Напомним, ранее о разговоре с Джонсоном сообщил Зеленский, указав, что темой были оборонная поддержка Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира.

Литва проявляет огромную солидарность с Украиной и сама чувствует угрозу вторжения (на жестовом языке)

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