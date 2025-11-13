"Преданный царь": сможет ли Зеленский сохранить доверие после скандала в "Энергоатоме" – Портников объяснил

Энергоатом / © Энергоатом

Реклама

Коррупционный скандал в «Энергоатоме» может спровоцировать дефицит доверия к власти в Украине. Но у президента у Зеленского есть шанс сыграть роль «преданного царя», которому врали друзья, но это будет действенно только вместе с реальными институциональными изменениями.

Об этом рассказал в колонке политический обозреватель Виталий Портников.

Новый коррупционный скандал в Украине, который развивается с бешеной скоростью, не остановит западную помощь, но в корне изменит ее условия. Эксперт пояснил, что на Западе в шоке не коррупция, а бегство фигурантов, и теперь поставят вопросы жесткого контроля.

Реклама

Главной интригой, по мнению обозревателя, остается то, о чем договорились руководители НАБУ и САП на тайной встрече с Владимиром Зеленским, и касались ли эти договоренности по расследованиям в энергетической сфере.

Портников отмечает, что в мирное время такой скандал убил бы рейтинг власти. Но сейчас, в условиях войны, выборы в обозримой перспективе невозможны.

Он напоминает, что у Зеленского и до скандала не было причин надеяться остаться на сцене. Его выбирали в качестве «президента мира», способного договориться с Путиным, и в качестве борца с «наживой на войне», в чем пропаганда обвиняла Порошенко.

Сейчас та же пропаганда переносит те же обвинения на Зеленского, и скандал этому способствует.

Реклама

Итак, речь идет не об электоральных последствиях, а о дефиците доверия к власти воюющей в стране. По мнению Портникова, у Зеленского есть шанс сыграть роль «преданного царя», которому врали друзья, но это не восстановит доверия к институтам без реальных изменений.

Обозреватель не думает, что западные политики были в шоке от обнародованной НАБУ информации, ведь они, вероятно, знали о ней раньше.

«Что могло действительно шокировать и добавить перца — так это бегство совладельца „Квартала 95“ Тимура Миндича и других фигурантов громкого дела буквально из-под носа украинских правоохранителей», — пишет Портников.

Отменят ли помощь Украине

По мнению обозревателя, ответ на вопрос о продлении помощи это вряд ли изменит. Те на Западе, кто считает, что защищает себя, помогая Украине, продолжат это делать. А те, кто, как Петер Сийярто, выступал против, только получили новый довод.

Реклама

Однако, отмечает Портников, в случае с Западом «может оказаться ребром уже не вопрос доверия, а вопрос контроля за выделенными средствами».

«И в самом деле — кому хочется наблюдать за тем, как твоим вареньем, бережно собранным для помощи мужественным людям, лакомится какой-то „Карлсон“, уже больше не живущий на крыше президентского офиса?» — резюмирует Виталий Портников.

Напомним, 10 ноября НАБУ раскрыло детали масштабной коррупционной схемы в госпредприятии «Энергоатом «, разоблаченной во время операции „Мидас“. По данным следствия, организованная группировка получала „откаты“ от контрактов в размере 10-15%. После завершения сделки подозрения объявили семи лицам, а президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за этого дела.