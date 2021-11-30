Предатель из Крыма придумал для России очередную инициативу по искоренению украинцев

Предатель из Крыма придумал для России очередную инициативу по искоренению украинцев

Путин подписал закон о признании украинцев и белорусов "носителями русского языка" в 2020 году. Теперь эту процедуру хотят упростить.

Украинский коллаборант с Россией, бывший украинский, впоследствии – российский политик Сергей Цеков внес в Госдуму законопроект, позволяющий признавать белорусов и украинцев носителями русского языка в упрощенном порядке.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

В документе предлагается признавать граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, носителями этого языка без соблюдения условий постоянного проживания их самих или их родственников по прямой восходящей линии на территории РФ.

"Принятие законопроекта "позволит оптимизировать и упростить процедуру признания носителя русского языка, а в дальнейшем получение вида на жительство и гражданство Российской Федерации для граждан Республики Беларусь и граждан Украины", — говорится в законопроекте.

Следует отметить, что в 2020 году президент страны-агрессорки Владимир Путин подписал закон, признающий украинцев и белорусов носителями русского языка без специального собеседования. Документ появился на сайте Кремля 18 марта. Согласно этому закону, украинцы и иблорусы могут быть признаны носителями русского языка на основе поданного ими заявления без предварительного собеседования.

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