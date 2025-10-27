Предательницу и коллаборационистку Татьяну Монтян в России признали экстремисткой

Татьяна Монтян / © УНИАН

Предательница Украины Татьяна Монтян внесена в список лиц, считающихся экстремистами по данным российского финансового мониторинга.

Об этом сообщают российских СМИ со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

«Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г.р., г. Керчь, Крымская область УССР», — указано в перечне. Ведомство не раскрывает причин внесения Монтян в список.

Находясь в России с 2021 года, она активно сотрудничала с телеканалом RT и регулярно участвовала в телевизионных эфирах, где распространяла информацию и точки зрения, которые полностью соответствуют позиции российских государственных медиаресурсов.

Следует отметить, что ранее, еще до ее переезда, Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области приняла решение о лишении Монтян права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.

