Предательницу и коллаборационистку Татьяну Монтян в России признали экстремисткой
Татьяна Монтян попала в российский список лиц, признанных экстремистами
Предательница Украины Татьяна Монтян внесена в список лиц, считающихся экстремистами по данным российского финансового мониторинга.
Об этом сообщают российских СМИ со ссылкой на данные Росфинмониторинга.
«Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г.р., г. Керчь, Крымская область УССР», — указано в перечне. Ведомство не раскрывает причин внесения Монтян в список.
Находясь в России с 2021 года, она активно сотрудничала с телеканалом RT и регулярно участвовала в телевизионных эфирах, где распространяла информацию и точки зрения, которые полностью соответствуют позиции российских государственных медиаресурсов.
Следует отметить, что ранее, еще до ее переезда, Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области приняла решение о лишении Монтян права на занятие адвокатской деятельностью в Украине.
