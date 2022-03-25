"Предел санкций – это конец войны": Кулеба рассказал о беспрецедентных мировых мерах против РФ

"Предел санкций – это конец войны": Кулеба рассказал о беспрецедентных мировых мерах против РФ

Война не парализовала и даже не усложнила работу украинских дипломатов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о работе украинских дипломатов.

В настоящее время МИД Украины работает из трех отдельных регионов и, несмотря на войну, постоянно находится в коммуникации и действует слаженно и эффективно. По словам Кулебы, цифровая документация и предоставление консультационных услуг уже реализованы в безопасных регионах.

Министр также отметил, что садясь в самолет в Нью-Йорк вечером 23-го, он уже знал, что война начнется через несколько часов.

"Весь трансатлантический перелет я провел подключенным к wi-fi, отслеживая новости, инструктируя своих людей, потому что война не останавливает дипломатию", – рассказал Кулеба.

Глава МИД заверил, что украинская делегация в переговорах с агрессором выступает с четкой и принципиальной позицией: сохранение территориальной целостности Украины и гарантии безопасности для нашего государства.

Кулеба уверен, что полная эскалация уже свершилась. Пока ведутся переговоры с Россией, наши дипломаты работают над обеспечением снабжения необходимого оружия в Украину и усилением санкций против страны-агрессора.

"Границы санкций – это конец войны и выход России с территории Украины. Пока этого не произойдет, каких-либо санкций будет недостаточно, – уверяет министр иностранных дел. Нынешние санкции беспрецедентны, но пока будет длиться война, их будут продолжать налагать", – сказал Кулеба. .

Глава МИД считает, что население других стран может повлиять на мнение своих властей и побудить предоставить необходимое оружие и закрыть небо над Украиной. Дипломатическим путем Украина достигла консенсуса между своими партнерами по поводу санкций и вооружения. Однако поиски лучшего сценария относительно гарантий безопасности еще продолжаются.

"Для украинцев победа в этой войне означает сохранить нашу идентичность и спасти страну, поэтому я не сомневаюсь, что Украина победит", – говорит министр.

Он заверил, что у правительства план действий как на неделю войны, так и на 6 месяцев или год. Кулеба не делает прогнозов относительно продолжительности войны, однако утверждает, что как дипломат делает все от него зависящее, чтобы поставить точку как можно скорее.

По словам главы МИД, он останется в Киеве столько, сколько нужно, чтобы защитить город на дипломатическом фронте.

Напомним, Кулеба также заявил, что никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых Эрдоганом пунктов переговоров нет.

Отметим, ранее Эрдоган заявил, что в конце этой недели или начале следующей может состояться его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.