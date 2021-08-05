"Предлагаю немножко отрезветь": мэр Конотопа облил водой народного депутата от "Слуги народа"

Инцидент с обливанием водой нардепа случился во время сессии городского совета.

В четверг, 5 августа, на сессии Конотопского горсовета (Сумская область) глава города Артем Семенихин облил водой народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Качура. Впоследствии Семенихин объяснил свой поступок тем, что нардеп, якобы, пытался сорвать сессию городского совета и поливал грязью город и городские власти.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что мэр, взяв со стола двухлитровую пластиковую бутылку с мутной жидкостью, подошел к народному депутату, который сидел неподалеку в президиуме, и обильно окропил его. "Предлагаю немножко протрезветь и прийти в себя", — говорил при этом Конотопский мэр.

Как выяснилось, бутылку с водой, которой воспользовался Семенихин, принес не сессию горсовета сам Качура. Таким образом он хотел показать, как плохо очищает воду местный водоканал.

По сообщению Telegram-канала "Ювента", Александр Качура обратился с заявлением в милицию о "препятствование деятельности нардепа" со стороны городского головы Конотопа.

Впоследствии Артем Семенихин опубликовал на свой Facebook-странице видео, в котором объяснил свой поступок тем, что Качура ему угрожал в личной переписке, пытался сорвать сессию и "поливал грязью город и городскую власть".

Напомним, в ноябре 2020 умер новоизбранный мэр Конотопа, 53-летний Александр Луговой, баллотировался как самовыдвиженец и победил действующего главы города Артема Семенихина с небольшой разницей в 1000 голосов. На должность официально вступить он так и не успел, поскольку находился на лечении. Пока мэром Конотопа остается Артем Семенихин.

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