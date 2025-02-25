Предложение ЕС по поводу полезных ископаемых: нардеп сказал, выгодно ли это Украине

По мнению политика, в случае соглашения с ЕС, европейские партнеры будут финансово вкладываться в Украину и им придется защищать ее и предоставлять гарантии безопасности.

Украине выгоднее заключать соглашения о полезных ископаемых именно с европейскими странами.

Такое мнение народный депутат Богдан Кицак выразил в эфире "Ранок.LIVE".

Нардеп считает, что из-за политики президента США Дональда Трампа страны Евросоюза стали более четко высказываться по Украине и занимать более прагматическую позицию.

"Приход Трампа мы можем оценивать с нескольких точек зрения. Одна из них — это, разумеется, мы сейчас находимся в определенном информационном шуме, мы смотрим на это все негативно, потому что нам постоянно диктуют какие-то условия или начинают навязывать определенные подписания документов, которые первоначально были невыгодны для нас. Но с другой стороны, мы видим, что приход Трампа немного внес определенную активизацию, в частности в Европейский Союз – когда они начали более четко высказываться в отношении Украины и занимать более прагматическую позицию", – рассказал Кицак.

Также читайте Как США шантажируют Украину: что нам даст соглашение о полезных ископаемых и будут ли там гарантии безопасности

Он отметил, что не исключением является и анонсирование документа о партнерстве между Украиной и ЕС в сфере добычи полезных ископаемых.

По мнению политика, Украине выгоднее заключать соглашения о полезных ископаемых именно с европейскими странами. Кицак объяснил, что европейские партнеры будут финансово вкладываться в Украину и им придется защищать ее и предоставлять гарантии безопасности.

"Я думаю, что Украине более выгодно заключать именно соглашение именно с европейскими странами, потому что речь идет о едином пространстве, единственном субконтиненте Европа. Понятно, что европейцы будут и в частности предлагать нам дополнительные гарантии в отношении границ Украины. Потому что они понимают, что если они будут заводить сюда огромный капитал, им придется его физически защитить. А защитить это можно исключительно усилением Вооруженных сил – либо миротворческих войск, либо непосредственно Украины", – рассказал народный избранник.

Напомним, еврокомиссар по промышленности Стефан Сежурное представил новый вариант партнерства между Украиной и ЕС в сфере добычи полезных ископаемых. Политик заверил, что Европа никогда не будет настаивать на условиях, которые будут невыгодны для Украины.