Предложение Макрона по поводу войск в Украине подорвало солидарность НАТО – The Times

Как говорится в публикации, если Запад хочет противостоять российской агрессии, игра на публику в столицах стран НАТО должна прекратиться.

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о направлении западных войск в Украину вызвало ужас и отказ со стороны союзников по НАТО. А критика Макрона в адрес Германии повлекла за собой напряжение в отношениях двух государств и подорвала солидарность НАТО перед лицом российской агрессии.

Об этом говорится в публикации издания The Times.

В статье указано, что предложение Макрона о том, что Запад не должен исключать отправку войск в поддержку Украины, не только вызвало "ужас и немедленный отказ со стороны его союзников по НАТО". Едва скрытая критика Макрона в адрес Германии за "трусливую" позицию вызвала безумный ответ со стороны Берлина, вызвала почти беспрецедентное напряжение во франко-германских отношениях и подорвала солидарность НАТО перед лицом российской агрессии.

По мнению авторов материала, резкий разворот Макрона "еще более губителен" тем, что он произошел менее чем через два года после его сперва примирительного подхода к Москве.

Даже после начала полномасштабной войны в Украине политик настаивал на продолжении дипломатических переговоров. В ответ на возмущение со стороны Киева и смущение союзников по НАТО президент Франции призвал их не "унижать" Россию и предложил "гарантии" безопасности для страны.

"Это отвечало голлистской идее о том, что Франция может быть мостом между Россией и Западом, и должна играть собственную роль, независимую от Вашингтона, в отношениях между Востоком и Западом. Но внутренняя политика заставила все изменить. Борясь за сохранение своего авторитета дома, господин Макрон решил атаковать пророссийскую позицию своего главного политического соперника, лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен", – говорится в публикации.

Отмечается, что новая роль Макрона плохо сыграла дома, где его воспринимают как пример президента, желающего следовать двум противоречивым политикам одновременно, чтобы увидеть, какая работает лучше.

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Это также вызвало неприязнь у канцлера Германии Олафа Шольца. Его смутило ужасное нарушение правил безопасности, позволившее России подслушивать деликатные дискуссии между немецкими военными. Макрон недавно критиковал Германию за бесхарактерность. Тогда разгневанный помощник Шольца поставил под сомнение преданность самой Франции: всего лишь 1,18 млрд евро помощи Украине, что делает ее 14-й среди союзников по НАТО, по сравнению с расходами Германии в размере 17,7 млрд евро.

"Публичные обвинения знаменуют низкую точку во франко-германском альянсе, который в течение 60 лет был основой европейской безопасности. Это партнерство уже было напряженным из-за плохих личных отношений и различных видений европейской безопасности, когда Германия считала отношения с Вашингтоном первоочередными, а Франция все еще стремилась к лидерства в Европе", – оценивают авторы статьи.

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Они отметили, что Москве остается только радоваться ссоре. Так, заместитель главы совета безопасности России Дмитрий Медведев на прошлой неделе высмеял Макрона как "мелкого и трагического наследника" Наполеона, желающего отомстить французскому императору за нанесенное Россией поражение в 1812 году.

В то же время, Шольц, считают авторы публикации, пожалуй, сам несет определенную вину за беспорядок. Несмотря на обещания кардинальных изменений в политике Германии, значительного увеличения расходов на оборону и прекращения зависимости страны от российских энергоресурсов, расположение Шольца к Украине прекращается, что отражает неоднозначность немецких избирателей.

"Война начала подрывать солидарность НАТО, поскольку стоимость поддержки Украины просачивается во внутреннюю политику Европы, усталость от войны, которую, кажется, невозможно выиграть, вызывает цинизм избирателей, а жизненно важная американская помощь остается в Конгрессе. Британия также попала в ссору с возмущением в Уайтхоле из-за утечки информации о присутствии военных советников в Украине. Если Запад хочет противостоять российской агрессии, игра на публику в столицах стран НАТО должна прекратиться", — резюмировали в The Times.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Франция создает альянс стран, потенциально готовых к отправке войск в Украину, и в процессе углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином.

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