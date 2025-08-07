ТСН в социальных сетях

Предложение от США для РФ по Украине: политолог оценил, реалистична ли оно

Военная машина РФ не остановится, ведь агрессор неизбежно приступит к новой фазе войны.

Автор публикации
Катерина Сердюк
© ТСН.ua

Предложение от США для РФ в отношении Украины нереалистично. Дело в том, что для Кремля оно неприемлемо.

Об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире «КИЕВ24».

Как утверждают СМИ, США якобы передали Москве предложения по завершению войны в Украине. Предполагается, что оккупированные территории фактически оставляют российскими, потому что вопрос откладывается на 49 или 99 лет. Также большинство санкций для РФ будет отменено.

«Военная машина РФ не остановится, у нас будет новый виток войны. Это будет в горизонте даже не десятка лет, это будет в горизонте месяцев буквально. 12-24 месяцев, до нескольких лет», — считает Олег Саакян, политолог.

По его мнению, важно, чтобы сохранялась военная помощь Украине, возможность ее милитаризации и развития, арестованные российские активы направлялись в пользу нашего государства.

«В таком случае к новому витку мы будем готовы гораздо лучше. Или в момент, когда Россия попытается активизировать войну, или в момент, когда Россия начнет сыпаться, чтобы мы могли освободить территорию», — объяснил он.

Ранее глава Кремля Владимир Путин назвал страну, которая «подходит» для его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Это — ОАЭ.

Также диктатор сообщил, что у России якобы есть «многие друзья», которые готовы помочь организовать его встречу с Трампом.

Российский лидер назвал вероятную встречу с Трампом саммитом и заявил, что заинтересованность в переговорах проявляют как США, так и РФ.

