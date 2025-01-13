Предложение отставки министра энергетики в Раде поддержали всего 6% депутатов

Проект постановления об отставке министра энергетики поддержали всего 28 депутатов. Это менее 6,5% конституционного состава парламента.

Об этом свидетельствует список авторов постановления, опубликованный на сайте Совета. https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/55603

Среди подписавшихся преимущественно члены наименьшей по численности фракции «Голос» и часть представителей «Европейской солидарности».

Среди подписантов практически отсутствуют представители монобольшинства «Слуги народа». Впрочем, проект постановления подписала в частности жена скандального депутата Железняка Ольга Коваль.

Напомним, увольнение министра энергетики хочет фракция «Голос», выступающая против достройки Хмельницкой АЭС.

В комитете Совета по вопросам энергетики такое предложение «Голоса» назвал «глупостью».

Ряд энергетических компаний опубликовали заявления о недопустимости дискредитации руководства отраслью и призвали депутатов «Голоса» прекратить политические спекуляции вокруг энергетики.