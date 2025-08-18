Президент России Владимир Путин / © Getty Images

Идея президента России Владимира Путина принять закон, который якобы сделает невозможным новое вторжение в Украину, не является убедительной. Дело в том, что Москва уже дважды нарушала свои международные обязательства по ненападению, а сам Путин неоднократно демонстрировал, что может менять российское законодательство в зависимости от собственных политических интересов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 17 августа заявил, что на саммите в Аляске Путин согласился «законодательно закрепить» гарантии того, что Россия не будет осуществлять агрессию против других украинских территорий или стран Европы. Речь идет, вероятно, либо о принятии нового закона, либо о внесении изменений в Конституцию РФ.

Однако, как отметили аналитики, практика свидетельствует, что Путин неоднократно менял Конституцию в собственных интересах. Самый яркий пример — манипуляции Кремля во время голосования в 2020 году за поправки, которые позволили диктатору баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году и потенциально оставаться у власти до 2036-го.

Два вторжения в Украину также означали нарушение Будапештского меморандума 1994 года, в котором Россия брала обязательства уважать украинский суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, Москва игнорировала и другие договоренности, в частности Минские соглашения.

«Поэтому обещание Путина закрепить в российском законодательстве или Конституции положение об отказе от будущей агрессии не является ни надежной, ни реальной уступкой, и нет никаких оснований считать, что он будет придерживаться такого закона после заключения мирного соглашения«, — говорится в отчете ISW.

Судьба гарантий безопасности для Украины неопределена

Относительно гарантий безопасности для Украины ситуация остается неопределенной. Кремль может пытаться вернуть свои предложения апреля 2022 года, которые фактически нивелировали любые гарантии.

По информации издания Axios, 16 августа, знакомые с содержанием переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после встречи с Путиным на Аляске, сообщили: российский лидер выразил готовность обсуждать гарантии безопасности для Киева и даже назвал Китай возможным гарантом.

Уиткофф 17 августа уточнил, что Трамп и Путин договорились: США и Европа могут «фактически предложить формулировку, подобную статье 5 НАТО» в качестве гарантии защиты Украины от повторной агрессии России.

В Институте обратили внимание, что упоминание Китая в этом контексте перекликается с российской инициативой мирного урегулирования в Стамбуле весной 2022 года. Тогда среди гарантов безопасности для Украины Россия предлагала КНР, ряд западных стран и саму себя. В то же время условия предусматривали, что помощь Киеву возможна только при единодушном согласии всех гарантов.

Аналитики отмечают: Пекин является стратегическим союзником Москвы, который активно поддерживает ее в войне и помогает военно-промышленному комплексу, а значит не может выступать нейтральным гарантом. Да и само присутствие России среди гарантов делало бы такие обязательства фикцией.

"Параметры гарантий безопасности для Украины, которые якобы готов принять Путин, остаются непонятными. Любое будущее мирное урегулирование, включающее условия, подобные требованиям России в апреле 2022 года о единодушии гарантов, фактически позволит КНР (или России, если она будет среди них) наложить вето на любое решение о помощи Украине в случае нового вторжения», — отметили в ISW.

Напомним, накануне Уиткофф заявил, что Трамп и Путин на Аляске договорились о надежных гарантиях безопасности для Украины. Спецпредставитель президента США назвал их «революционными».

В тот же день Зеленский заявил, что до сих пор нет четких подробностей, как будут работать гарантии безопасности от Европы и США для сдерживания России от повторной агрессии. Глава государства подчеркнул, что гарантии безопасности должны работать, как пятая статья НАТО. Он также считает вступление Украины в ЕС частью этих гарантий.