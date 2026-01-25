Предложение Трампа по окончанию войны может заблокировать вступление Украины в ЕС— The Telegraph

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Getty Images

Реклама

Предложение президента США Дональда Трампа ввести режим полной беспошлинной торговли между Украиной и Соединенными Штатами может поставить под угрозу планы Киева по членству в Европейском Союзе.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на эксперта по торговой политике Кроуфорда Фалконера, который долгое время занимал высокие должности в сфере внешней торговли Великобритании.

По его словам, создание «беспошлинной зоны» между Украиной и США после мирного соглашения с Россией, как это предлагает Дональд Трамп, могло бы иметь положительный эффект для послевоенного восстановления страны. В частности, американские компании могли бы открывать производства в Украине, рассчитывая на беспрепятственный экспорт товаров в США.

Реклама

В то же время реализация такого плана фактически сделает невозможным вступление Украины в Европейский Союз, отмечает Фалконер. Он отметил, что ключевой составляющей членства в ЕС является передача полномочий в сфере внешней торговли на уровень Брюсселя.

«Если Украина входит в ЕС, это очевидно создает проблему для заключения соглашения о свободной торговле с США, ведь у Евросоюза общий внешний тариф, который устанавливает Европейская комиссия. Единственный способ, при котором это могло бы работать на все 100%, — если бы сам ЕС заключил соглашение о свободной торговле с США, что, по моему мнению, надумано», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Давосе Владимира Зеленского и Дональда Трампа обсуждали создание так называемой зоны свободной торговли (ЗСТ) в Донбассе и президент США поддерживает эту идею .

Мы ранее информировали, что американские чиновники заявили, что переговоры в Абу-Даби стали критически важным шагом для перехода на следующую стадию переговоров, а именно личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Путина .