Министр обороны ФРГ Борис Писториус / © Associated Press

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Если Украина согласится на предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с Россией, это было бы похоже на «капитуляцию».

Об этом в воскресенье, 27 апреля, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, который, вероятно, сохранит свой пост в новом коалиционном правительстве, передает The Telegraph .

Немецкий политик предположил, что для стойкого прекращения огня Киеву придется уступить некоторую территорию. Но, по его словам, Украине не нужно заходить так далеко, как предлагает президент США Дональд Трамп.

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"Украина сама могла получить год назад то, что было в этом предложении [Трампа], это похоже на капитуляцию. Я не вижу никакой дополнительной стоимости", - подчеркнул Писториус.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Крым «останется с Россией», и якобы президент Украины Зеленский «это понимает».

Это заявление Трампа поддержал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвавший Крым российской территорией . При этом он добавил, что государство-агрессор готово искать баланс интересов по поводу уступок Украине для заключения мирного соглашения.

Напомним, ранее спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления Трампа о том, что «Крым останется в составе России в рамках соглашения по урегулированию».