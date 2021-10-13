Предложения о переносе каникул в школах и предстоящий визит главы Пентагона. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать письмо с рекомендацияи для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября. Читать дальше ->
- Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Украину и другие страны. Читать дальше ->
- Сбои в Telegram произошли по всему миру. Читать дальше ->
- В Китае ученые проведут исследования десятков тысяч образцов из банка крови в городе Ухане, где человек мог впервые заразиться COVID-19. Читать дальше ->
- Генеральный инспектор Госдепартамента США расследует, не присвоили ли чиновники администрации бывшего президента Дональда Трампа дорогие подарки, предназначенные для иностранных дипломатов. Читать дальше ->