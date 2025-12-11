Предложения США по Донетчине: Зеленский заявил, что это точно не в интересах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения США по Донетчине, которые фактически отражают позицию России, не отвечают интересам Украины.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с представителями СМИ 11 декабря.

Он заявил, что ознакомился со всеми предложениями американской стороны о возможном «компромиссном» урегулировании ситуации вокруг Донбасса. По его словам, эти инициативы, фактически учитывающие позицию России, не отвечают украинским интересам.

Реклама

Что предлагают США

По словам президента, американская сторона моделирует вариант, в котором украинские войска покидают часть территории Донбасса, а российские — не заходят на нее. Фактически речь идет о создании свободной экономической зоны или демилитаризованной территории с неопределенным управлением.

«Они не знают, кто будет управлять этой территорией. Украинские войска вроде бы выходят, российские не заходят. Но кто отвечает за эту зону — вопрос открытый», — объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в таком подходе отсутствует принцип паритета: если Украина отводит свои силы, Россия должна делать то же самое на аналогичное расстояние.

Риски и ключевые вопросы

Глава государства подчеркнул, что предложение создать «свободную экономическую» или «демилитаризованную» зону выглядит сомнительным, если российские войска остаются на своих позициях и ничем не сдерживаются.

Реклама

Что помешает российским войскам продвинуться дальше или зайти в эту зону под видом гражданских? Это все очень серьезные вопросы», — отметил Зеленский.

Он также напомнил, что любой контроль над такими территориями должен сопровождаться четким международным мониторингом.

Готова ли Украина принять такой компромисс

Президент подчеркнул, что нынешние предложения США нельзя назвать справедливыми:

«Это точно не в интересах Украины. Но разговор продолжается — нужно искать решение, которое будет адекватным и паритетным», — заявил он.

Реклама

По его словам, решение о возможных территориальных компромиссах не может принять один человек.

«На этот вопрос должен отвечать народ Украины — в формате выборов или референдума», — добавил он.

Все зависит от армии

Зеленский подчеркнул, что позиции украинских военных на фронте оказывают непосредственное влияние на дипломатические условия, которые обсуждают международные партнеры.

«То, что могут сдержать наши военные, где они могут стоять и уничтожать оккупанта, влияет на всю дипломатическую конструкцию», — сказал президент.

Реклама

Добавим, что Украина и Европа передали США свои предложения по мирному плану урегулирования войны, который уже месяц продвигает администрация американского президента Трампа.