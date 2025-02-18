Предложения Трампа по миру в Украине: евродепутат раскрыл суть

Предложение президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию войны в Украине состоит из трех этапов: прекращение огня, выборы, подписание окончательного соглашения.

Об этом депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский (партия Союз 90/Зеленые) написал в Сети со ссылкой на собственные источники.

Описав предлагаемые Трампом этапы мира в Украине, депутат назвал это "полным исполнением желаний Путина".

"Это полное исполнение всех желаний Путина. Особенно часть выборов – это подарок Трампа Путину. Путин ненавидит Зеленского, потому что он разбил его планы по подчинению Украины. И мечтает получить пророссийского кандидата после изнурительной войны", – выразил мнение Лагодинский.

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Он также считает, что для Трампа тоже было бы удобно, если бы президентом Украины была столь слабая личность, чтобы согласиться на сдачу всех ресурсов страны.

"Нам, европейцам, должно быть вполне понятно, что выборы должны состояться после финального этапа. А не до него. Также потому, что финальное соглашение не может быть результатом пророссийского кандидата, возможно, избранного на этапе 2)", — подчеркнул депутат Европарламента.

К слову, 18 февраля в Эр-Рияде начались переговоры представителей США и России без участия представителей Украины и Европы. В госдепартаменте США заявили, что эта встреча – первичный контакт, который поможет определить готовность РФ к переговорам по окончанию войны.