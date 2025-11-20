Предложенный США мирный план подготовит РФ к новому нападению на Украину - ISW

Украине предлагают "мирный план" / © Pixabay

Администрация Трампа подготовила новый «мирный план» по войне в Украине, предусматривающий многочисленные уступки со стороны украинцев. Однако главный вопрос состоит в том, выдержит ли этот план столкновения с реальностью.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

«Передача под контроль России еще не оккупированных территорий Донецкой области и замораживание линии фронта на юге Украины „непропорционально“ сыграет в пользу России», — считают эксперты.

«Вывод Сил обороны Украины из Донбасса будет только отправной точкой, а не результатом прекращения огня и мирных переговоров, то есть не предоставляя никаких гарантий миру со стороны Москвы, если Украина реализует такой отвод войск. Кремль также не демонстрировал никаких признаков того, что готов рассмотреть возможность мирных переговоров или мирного соглашения прежде, чем Украина выведет войска с неоккупированной территории Донбасса», — подчеркивают в ISW.

Кроме того, вывод украинских войск из Донецкой области также обеспечил бы российским войскам более выгодные позиции для начала новых наступлений на юг Харьковской области и далее в восточные части Запорожской и Днепропетровской областей.

«Заявленный „мирный план“ по своей сути также идентичен требованиям России, которые Москва выдвигала в Стамбуле в начале вторжения, весной 2022 года, когда обстоятельства на поле боя очевидно были еще более благоприятными для РФ», — добавили в ISW.

Напомним, издание Axios, сославшись на американских и российских чиновников, пишет, что администрация Трампа работает над планом по 28 пунктам о завершении войны России в Украине.

По словам анонимных источников, 28 пунктов делятся на четыре основные категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией.

Возглавляет разработку плана посланник Трампа Стив Виткофф, он вроде бы уже подробно обсудил его со спецпосланником российского президента Кириллом Дмитриевым, сообщил американский чиновник.

По словам Дмитриева, план основан на базовых принципах, которые обсуждались на саммите президентов России и США на Аляске.