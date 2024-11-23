Предложил создать "автономные зоны": Трамп определился со спецпредставителем по российско-украинской войне

Трамп может решить не создавать специального представителя войны в Украине, хотя он серьезно рассматривает возможность этого сделать.

Согласно информации от четырех источников, знакомых с планами перехода, новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность привлечь Ричарда Гренелла, своего бывшего руководителя разведки, на должность специального представителя по российско-украинской войне.

Об этом пишет Reuters.

Гренелл, бывший послом Трампа в Германии и исполнявший обязанности директора национальной разведки во время президентского срока 2017-2021 годов, сыграет ключевую роль в усилиях Трампа остановить войну, если его наконец изберут на этот пост.

Хотя пока нет специального представителя, который занимался исключительно решением российско-украинской войны, Трамп рассматривает возможность создания этой должности, согласно четырём источникам, которые пожелали остаться анонимными, чтобы обсудить внутренние обсуждения.

В конце концов, Трамп может решить не создавать специального представителя по войне в Украине, хотя он серьезно рассматривает возможность этого сделать, сообщили источники. Если он это сделает, он может выбрать кого-нибудь другого на эту роль, и нет никаких гарантий, что Гренелл согласится.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал быстро прекратить конфликт, хотя он не сказал, как он это сделает.

В то же время, некоторые позиции Гренелла могут заставить украинских лидеров задуматься. Во время круглого стола Bloomberg в июле он выступал за создание "автономных зон" как средства урегулирования войны, которое началось после вторжения России на украинскую суверенную территорию. Он также предположил, что не станет сторонником присоединения Украины к Организации Североатлантического договора в ближайшем будущем, позицию, которую он разделяет со многими союзниками Трампа.

Сторонники Гренелла отмечают, что у него была долгая дипломатическая карьера и глубокие знания европейских дел. Кроме того, он был послом в Германии, Гренелл также был специальным представителем президента на мирных переговорах по Сербии и Косово.

Кэролайн Ливитт, представитель усилий Трампа по переходному периоду, отказалась от комментариев, кроме того, что он сказал, что кадровые решения новоизбранного президента "будут продолжать объявляться им, когда они будут приняты".

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Напомним, что ранее кандидат Трампа на должность генпрокурора снял свою кандидатуру после секс-скандала.

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