Предоставление дополнительного оружия из США: что о помощи Украине говорят в Белом доме

Предоставление дополнительного оружия из США: что о помощи Украине говорят в Белом доме

Псаки напомнила, что ранее Байден распорядился предоставить Украине военную помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств Пентагона.

В Белом доме пока не подтвердили, но и не опровергли опубликованную телеканалом CNN информацию о возможности предоставления Украине дополнительного оружия.

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Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня", — отметила она и добавила, что администрация президента Джо Байдена "неоднократно демонстрировала, что США могут использовать ряд инструментов для противодействия вредной активности России".

Tune in for briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/RulpIC9x2P — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2021

Следует отметить, что недавно телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в администрации президента США сообщил, что США на фоне угрозы вторжения РФ рассматривают возможность отправки в Украину военных советников и нового оборудования, в том числе оружия. По данным издания, в Украину могут отправить новые противотанковые ракеты Javelin, а также минометы. Кроме того, на рассмотрении находятся системы противовоздушной обороны, в том числе ракеты Stinger.

Между тем, в Пентагоне настаивают на отправке оборудования, которое сначала планировали передать в Афганистан. Речь идет, в частности, о вертолетах Ми-17. В то же время некоторые члены администрации обеспокоены тем, что Россия может расценить отправку в Украину вертолетов и переносных зенитно-ракетных комплексов как "серьезную эскалацию".

Напомним, ранее украинская разведка заявила, что РФ готовит нападение на Украину на начало 2022-го. О подготовке нового вторжения сообщают и международные партнеры и иностранные СМИ.

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