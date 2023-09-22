Предоставят ли Украине $24 млрд: Байден говорит, что рассчитывает на "ум Конгресса США"

Байден заверил, что все американцы как демократы, так и республиканцы поддерживают Украину в ее борьбе за свободу.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели встречу в Овальном кабинете, во время которой Байден заверил, что вместе с партнерами и союзниками американский народ полон решимости и дальше помогать украинцам.

Об этом сообщает CNN.

Глава Белого дома сказал Зеленскому, что с приближением зимы "народ Украины готов противостоять будущим бедам, и американский народ собирается и дальше оставаться с вами".

После его слова журналист спросил Зеленского, получил ли он какие-либо заверения от Конгресса по поводу финансирования дополнительной помощи. Байден вмешался, сказав:

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"Я рассчитываю на разумный рассудок Конгресса Соединенных Штатов — альтернативы нет", — сказал президент США.

Относительно помощи, объявленной сегодня, Байден подробно рассказал о военной поддержке Украины в ее продолжающейся борьбе против вторжения России.

"Сегодня я одобрил следующий транш помощи США в области безопасности для Украины, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанкового оружия, и на следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину", — сказал глава Белого дома в расширенной двусторонней встрече с членами Кабинета министров и делегацией.

"Мы также сосредоточены на усилении возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критическую инфраструктуру, которая обеспечивает теплом и светом в самые холодные и темные дни года", — добавил он.

Далее Байден выразил оптимистическую оценку американской поддержки Украины, когда она отражает российские атаки.

"Американский народ — демократы, республиканцы, семьи по всей нашей стране — понимают, за что борется Украина, защищая то, что поколения американцев также защищали и сохраняли. Это достаточно просто: свобода и суверенитет. Поэтому мы поддерживаем справедливый и крепкий уважающий мир, уважающий суверенитет Украины и ее территориальной целостности", — подчеркнул американский президент.

Байден напомнил, что в начале этой недели на Генеральной ассамблее ООН ясно дал понять, что ни одна нация не может быть по-настоящему безопасной в мире, если мир не встанет и не защитит свободу Украины перед лицом российской жестокости и агрессии.

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"Именно поэтому мы собрали коалицию из более чем 50 стран, чтобы помочь Украине защититься", — сказал Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома.

Он добавил, что США вместе с другими лидерами G7 и другими международными партнерами приступили к процессу "формализации нашей долгосрочной приверженности безопасности Украины".

Напомним, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский начали встречу в Белом доме.

Во время встречи глава Белого дома заявил, что народ Украины продемонстрировал огромную храбрость.

Также Пентагон объявил о дополнительной помощи безопасности Украины.