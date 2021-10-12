Предполагаемое звено заражения людей коронавирусом и задержания крымских татар. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Дикие животные, находившиеся на фермах в Китае недалеко от пещер, могли быть промежуточным звеном, через которое новый коронавирус передался от летучих мышей человеку. Читать дальше ->
- В Симферополе "полиция" задержала полтора десятка крымских татар, которые пришли к зданию суда поддержать земляков, где должны были рассмотреть апелляционные жалобы. А потом задержала еще пятерых возле райотдела, куда крымские татары собрались поддержать задержанных возле суда. Читать дальше ->
- Встреча министров стран "нормандского формата" может состояться в ближайшие недели. Об этом заявили в Елисейском дворце по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, а позже и президентом России Владимиром Путиным. Читать дальше ->
- В Киеве полицейские задержали группу лиц, которая подсыпала людям сильнодействующий препарат и забирала их вещи. Читать дальше ->
- Американская атомная подводная лодка USS Connecticut, ранее получила повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулся с неизвестным китайским подводным объектом. Читать дальше ->