"Предположений относительно мотивов покушения нет": Арахамия рассказал, что Шефир цел, но в шоковом состоянии

Они уже пообщались по телефону.
По машине Сергея Шефира стреляли из автоматического оружия. Он находится в состоянии шока и считает, шо стреляли в него, но попали в водителя.
Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Он ехал на работу. В 50% случаев он ездит сам за рулем, а в 50% случаев — с водителем. В районе Лесников на него было совершено нападение, машина была обстреляна из автоматического оружия, насколько мне сейчас известно. Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович цел, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место ", — отметил он.
По словам Арахамии, предположений относительно мотивов покушения на Шефира пока нет.
Напомним:
- В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира стреляли неизвестные 22 сентября возле Лесников Киевской области.
- Сейчас в МВД официально подтвердили информацию о стрельбе. Правоохранительные рассказали, что нападение произошло сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники. В автомобиль попало более десяти пуль, в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.
- Вызовом всей правоохранительной системе назвала нападение на авто Сергей Шефира генпрокурор Венедиктова. Она сейчас находится на месте обстрела вместе со следователями.