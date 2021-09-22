"Предположений относительно мотивов покушения нет": Арахамия рассказал, что Шефир цел, но в шоковом состоянии

"Предположений относительно мотивов покушения нет": Арахамия рассказал, что Шефир цел, но в шоковом состоянии

Они уже пообщались по телефону.

По машине Сергея Шефира стреляли из автоматического оружия. Он находится в состоянии шока и считает, шо стреляли в него, но попали в водителя.

Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Он ехал на работу. В 50% случаев он ездит сам за рулем, а в 50% случаев — с водителем. В районе Лесников на него было совершено нападение, машина была обстреляна из автоматического оружия, насколько мне сейчас известно. Водитель получил три ранения и госпитализирован. Сам Сергей Нахманович цел, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место ", — отметил он.

По словам Арахамии, предположений относительно мотивов покушения на Шефира пока нет.

Напомним:

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира стреляли неизвестные 22 сентября возле Лесников Киевской области.

22 сентября возле Лесников Киевской области. Сейчас в МВД официально подтвердили информацию о стрельбе. Правоохранительные рассказали, что нападение произошло сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники. В автомобиль попало более десяти пуль , в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

, в результате чего ранения получил водитель транспортного средства. На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников. Вызовом всей правоохранительной системе назвала нападение на авто Сергей Шефира генпрокурор Венедиктова. Она сейчас находится на месте обстрела вместе со следователями.

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