Председательство Канады в G7: Зеленский сделал заявление

2025 год начался с того, что Канада возглавила G7.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что нынешний год станет важным в достижении мира благодаря единству демократических стран.

"Сегодня началось председательство Канады в G7. И мы все очень надеемся на этот год — на то, чтобы благодаря нашей общей силе в 2025 году мы смогли достичь стабильного и справедливого мира", — написал он.

Президент отметил, что Канада с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину "в битве за независимость" и Украина благодарна за оказанную помощь и сотрудничество.

Зеленский подчеркнул, что за прошедшие годы работы с союзниками Украина доказала, что единение крупнейших демократий способно сделать жизнь более защищенной. В новом году Украина рассчитывает на такие же результаты.

Председательство Канады в G7, по мнению президента, может стать важным этапом для усиления поддержки Украины со стороны западных союзников. Объединенные усилия демократических стран будут способствовать давлению на Россию, а также будут способствовать созданию условий для справедливого и продолжительного мира.

Напомним, Канада будет председательствовать в G7 один год, переняв эту эстафету от Италии. Приоритетами страны определили реагирование на стремительное развитие технологий, взаимовыгодное развитие экономики и противодействие изменениям климата.

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