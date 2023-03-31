Представитель Британии в ООН заявил, что РФ не удастся запугать мир ядерным оружием

Представитель Британии в ООН заявил, что эта попытка запугать ядерным оружием провалилась, равно как и предыдущие, также это не будет работать в будущем.

России не удастся ослабить поддержку Украины западными партнерами, несмотря на ядерный шантаж, к которому постоянно прибегает Кремль.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного обсуждению угроз президента РФ Владимира Путина по поводу размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил постоянный представитель Великобритании при Организации Джеймс Кариуки, сообщает Укринформ.

Он отметил, что заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что он планирует разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, — это еще одна попытка запугать международное сообщество и прекратить помощь Украине.

Кариуки подчеркнул, что эта попытка провалилась, равно как и предыдущие, также это не будет работать в будущем.

"Мы продолжим поддерживать усилия Украины по самозащите", — сказал Кариуки.

Британский представитель заявил, что во время войны в Украине только Россия постоянно поднимает тему возможного применения ядерного оружия.

“Мы будем решительно выступать в поддержку народа Украины и призываем Россию снизить напряжение. Начать это следует с прекращения этого незаконного и неспровоцированного вторжения”, — отметил дипломат.

Кроме того, он призвал белорусского диктатора Александра Лукашенко "отказаться от поддержки безрассудных действий России, ведущих к эскалации".

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты прекращают обмен с Россией данными о своих стратегических ядерных силах после решения Москвы приостановить свое участие в СНВ о сокращении дальнобойных вооружений.

Кроме того, мы ранее информировали, что ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление диктатора Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия и спрогнозировал, как это повлияет на войну России против Украины.

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