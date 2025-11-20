Представитель министра армии США после встречи с Зеленским: "Это хороший план"

Владимир Зеленский / © Associated Press

Сегодня, 20 ноября, секретарь Дрисколл и президент Владимир Зеленский встретились, чтобы обсудить совместный план достижения мира в Украине. Они договорились о жестких сроках подписания. Представитель министра армии США Дэйв Батлер заявил, что американская делегация прибыла в Киев, чтобы оценить и убедиться, что предложенный план завершения войны действительно выгоден для Украины.

Об этом сказал руководитель пресс-службы министра армии США Дрискола Дэйв Батлер во время встречи с журналистами в Киеве.

По словам Батлера, министр армии США Джеймс Дрисколл провел с президентом Владимиром Зеленским часовой разговор тет-а-тет, а впоследствии — еще одну расширенную встречу продолжительностью около часа.

«Секретарь Дрисколл встречался с президентом Зеленским в течение часа лицом к лицу, а с группой (в расширенном формате — ред.) еще в течение часа сегодня. Президент Трамп отправил армию США (представителей армии США в Украину — ред.), потому что мы были партнерами с украинцами с первого дня. Мы здесь, чтобы поддержать украинцев, как и в течение всего этого конфликта. И мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план (обсуждаемый Дрисколом и Зеленским по окончании войны — Ред.) для украинского народа».

Батлер добавил, что американская делегация проводит в Киеве ряд встреч, в том числе по военным инновациям, работе армии и дипломатических форматов.

«Мы здесь, проводим встречи, посвященные армии и военным вопросам, по инновациям на поле боя, а также встречи дипломатического типа», — добавил он.

Напомним, после встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности оперативно работать над пунктами мирного плана.