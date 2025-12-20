ТСН в социальных сетях

414
1 мин

Представитель Путина отправился в США на переговоры: детали от Reuters

В преддверии этого визита российского чиновника состоялась встреча представителей Украины и США.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Стив Виткофф

Юрий Ушаков, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Стив Виткофф / © Associated Press

Директор российского фонда прямых инвестиций и представитель «фюрера» Кирилл Дмитриев отправляется в Майами на встречу со специальным посланником президента США Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам российского собеседника издания, встреча между Дмитриевым и представителями Украины исключена.

"Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются", - заявил собеседник агентства.

Отметим, что встреча в Майами состоится после переговоров в Берлине, которые Виткофф и Кушнер провели с чиновниками Украины и Европы. Накануне в Майами представители Трампа также встретились с украинским переговорщиком, секретарь СНБО Рустем Умеров Рустемом Умеровым.

Напомним, на днях Politico со ссылкой на источники сообщило, что США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в эти выходные. Белый дом планирует предложить представителям РФ результаты последнего раунда консультаций в Берлине, где обсуждался обновленный мирный план. По данным издания, Штаты постараются убедить Кремль согласиться с новыми предложениями о прекращении боевых действий.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке к контактам с США. По его словам, Москва хочет «получить информацию об итогах работы, проделанной американцами с европейцами и с украинцами».

Новость дополняется
