Представитель Путина поедет к переговорщикам США в Майами — что известно

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев / © Getty Images

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев в субботу, 31 января, прибудет в США для закрытых переговоров с должностными лицами администрации президента США Дональда Трампа.

О подготовке визита сообщает агентство Reuters со ссылкой на два информированных источника.

По данным инсайдеров, встреча должна состояться в Майами, штат Флорида. Именно в этом штате находится резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго, которая часто становится местом для неформальной дипломатии.

Кто такой Кирилл Дмитриев

Дмитриев – председатель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и считается одним из доверенных лиц Владимира Путина по финансово-политическим вопросам. Эксперты называют его ключевой фигурой «теневой дипломатии» Кремля.

Он известен своими связями с американскими бизнес-элитами и предыдущими попытками наладить неофициальные каналы связи с окружающими Трамп еще во время его первой каденции.

О чем будут говорить

Официальная цель визита и повестка переговоров пока не разглашаются. Белый дом и Кремль пока не предоставили официальных комментариев по поводу этой встречи.

Напомним, посол США в НАТО Мэтью Витакер считает, что «в ближайшие недели и дни» будет выяснено, придут ли согласия Россия и Украина на единственный вопрос, который сдерживает заключение мирного соглашения для завершения войны, которая длится почти четыре года. В то же время он отметил катастрофические потери российской армии.

В то же время американское издание The New York Times, ссылаясь на информацию от высокопоставленного украинского чиновника, сообщило, что во время состоявшейся в минувшие выходные встречи украинская сторона обратилась к россиянам с просьбой прекратить удары по энергетической инфраструктуре . Российские переговорщики согласились на это предложение.