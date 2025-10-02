- Дата публикации
Категория
Политика
Представитель Путина сделал заявление относительно возможного мира в Украине
Дмитрий Песков самоуверенно заявил, что поставки любого оружия не помогут Украине кардинально изменить ход «спецоперации».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что со времени саммита Трампа и Путина, который состоялся 15 августа на Аляске, Россия не приблизилась к миру.
Его заявление цитируют российские пропагандисты.
«Россия за время, прошедшее после саммита на Аляске, ближе к миру не стала», — сказал Песков.
Представитель Путина добавил, что Россия продолжает так называемую «специальную военную операцию», как называют в Кремле войну в Украине, но «сохраняет открытость к переговорам».
При этом Дмитрий Песков самоуверенно заявил, что поставки любого оружия не помогут Украине кардинально изменить ход «спецоперации».
По его словам, не существует «волшебной пилюли» в виде оружия.
Как сообщалось, спикер российского президента заявил, что государство-агрессор «должным образом» отреагирует на возможную передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk.
Напомним, ранее Дмитрий Песков критически оценил заявления главы украинского МИД Андрея Сибиги о возможности завершения войны в Украине в этом году.