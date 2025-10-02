Дмитрий Песков / © Associated Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что со времени саммита Трампа и Путина, который состоялся 15 августа на Аляске, Россия не приблизилась к миру.

Его заявление цитируют российские пропагандисты.

«Россия за время, прошедшее после саммита на Аляске, ближе к миру не стала», — сказал Песков.

Представитель Путина добавил, что Россия продолжает так называемую «специальную военную операцию», как называют в Кремле войну в Украине, но «сохраняет открытость к переговорам».

При этом Дмитрий Песков самоуверенно заявил, что поставки любого оружия не помогут Украине кардинально изменить ход «спецоперации».

По его словам, не существует «волшебной пилюли» в виде оружия.

Как сообщалось, спикер российского президента заявил, что государство-агрессор «должным образом» отреагирует на возможную передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Напомним, ранее Дмитрий Песков критически оценил заявления главы украинского МИД Андрея Сибиги о возможности завершения войны в Украине в этом году.