Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Reuters

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отправившийся в Вашингтон, заявил о важности диалога между Россией и США .

Об этом он заявил, находясь в Вашингтоне, сообщили РосСМИ.

По его словам, мол, этот диалог "самый важный для всего мира". Российский политик считает, что предыдущий президент США Джо Байден полностью разрушил его.

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"Восстановление диалога - непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", - подчеркнул он.

Вспомнил Дмитриев и о недоброжелателях, которые, мол, "боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут выстраивать сотрудничество".

Напомним, бывший глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта заявил, что "фюреру" РФ Владимиру Путину нельзя доверять.

Дата публикации 20:02, 31.03.25 Количество просмотров 397 Трамп хочет на третий срок: новые громкие заявления американского президента