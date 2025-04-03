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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2439
Время на прочтение
1 мин

Представитель Путина в США назвал политика, разрушившего диалог между Кремлем и Белым домом

Москва стремится возобновить диалог с Вашингтоном.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Дональд Трамп и Владимир Путин.

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отправившийся в Вашингтон, заявил о важности диалога между Россией и США .

Об этом он заявил, находясь в Вашингтоне, сообщили РосСМИ.

По его словам, мол, этот диалог "самый важный для всего мира". Российский политик считает, что предыдущий президент США Джо Байден полностью разрушил его.

"Восстановление диалога - непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", - подчеркнул он.

Вспомнил Дмитриев и о недоброжелателях, которые, мол, "боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут выстраивать сотрудничество".

Напомним, бывший глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта заявил, что "фюреру" РФ Владимиру Путину нельзя доверять.

Дата публикации
Количество просмотров
2439
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