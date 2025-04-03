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Представитель Путина в США назвал политика, разрушившего диалог между Кремлем и Белым домом
Москва стремится возобновить диалог с Вашингтоном.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отправившийся в Вашингтон, заявил о важности диалога между Россией и США .
Об этом он заявил, находясь в Вашингтоне, сообщили РосСМИ.
По его словам, мол, этот диалог "самый важный для всего мира". Российский политик считает, что предыдущий президент США Джо Байден полностью разрушил его.
"Восстановление диалога - непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", - подчеркнул он.
Вспомнил Дмитриев и о недоброжелателях, которые, мол, "боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут выстраивать сотрудничество".
Напомним, бывший глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта заявил, что "фюреру" РФ Владимиру Путину нельзя доверять.