Представитель РФ Дмитриев был замечен в Париже у посольства США после встречи "Коалиции желающих": что известно
Российский переговорщик Кирилл Дмитриев якобы прибыл в Париж по горячим следами саммита «Коалиции желающих». Поездку главного представителя Кремля в неформальных контактах с Западом связывают с визитом Владимира Зеленского во французскую столицу.
Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на информированный источник.
Что делал Дмитриев в Париже?
По информации источника Le Monde, Дмитриеву видели на улице Фобур-Сент-Оноре. Это квартал, где расположены Елисейский дворец и посольство Соединенных Штатов.
Со своей стороны Елисейский дворец категорически опроверг какие-либо предположения о визите российского представителя в резиденцию французского президента.
Это произошло на следующий день после международной встречи в Париже 6 января, где собрались лидеры Коалиции желающих с участием президента Украины Владимира Зеленского, специального представителя избранного президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.
По данным издания, Кирилл Дмитриев был принят именно в американском посольстве, расположенном в непосредственной близости к президентскому дворцу.
Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о «конкретных результатах» переговоров в Париже.