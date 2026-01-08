Представитель РФ Дмитриев был замечен в Париже у посольства США после встречи "Коалиции желающих": что известно

Кирилл Дмитриев / © Associated Press

Реклама

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев якобы прибыл в Париж по горячим следами саммита «Коалиции желающих». Поездку главного представителя Кремля в неформальных контактах с Западом связывают с визитом Владимира Зеленского во французскую столицу.

Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на информированный источник.

Что делал Дмитриев в Париже?

По информации источника Le Monde, Дмитриеву видели на улице Фобур-Сент-Оноре. Это квартал, где расположены Елисейский дворец и посольство Соединенных Штатов.

Реклама

Со своей стороны Елисейский дворец категорически опроверг какие-либо предположения о визите российского представителя в резиденцию французского президента.

Это произошло на следующий день после международной встречи в Париже 6 января, где собрались лидеры Коалиции желающих с участием президента Украины Владимира Зеленского, специального представителя избранного президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

По данным издания, Кирилл Дмитриев был принят именно в американском посольстве, расположенном в непосредственной близости к президентскому дворцу.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о «конкретных результатах» переговоров в Париже.