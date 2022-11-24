Представитель США на Совбезе ООН заявила, что Россия идет на эскалацию конфликта из-за поражений на поле боя

Россия идет на эскалацию войны против Украины, обстреливая критическую инфраструктуру, чтобы оставить миллионы украинцев без света.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас Гринфилд, сообщает Укринформ.

Она отметила, что российский диктатор Путин пытается превратить зимний холод в оружие и вынудить страдать весь украинский народ. Гринфилд отметила, что такая тактика бесчеловечна и Кремль сознательно на это идет, потому что не может победить Украину на поле боя.

Она отметила, что РФ прибегает к атакам, масштабы которых привели к отключению света даже за пределами Украины. Эти атаки создают серьезные проблемы на ядерных объектах в Украине.

Представительница США призвала решительно осудить подобные действия России и создать механизм ответственности.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать народ Украины", — заявила постоянный представитель США при ООН.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия проводит постоянные атаки на украинскую инфраструктуру, чтобы население Украины находилось во тьме и холоде.

Также мы информировали, что президент Украины выступил на срочном заседании Совбеза ООН.

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