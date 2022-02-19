Представитель США при ОБСЕ: Россия намерена создать повод для оправдания вторжения в Украину

Представитель США при ОБСЕ: Россия намерена создать повод для оправдания вторжения в Украину

Российское правительство планирует устроить сфабрикованное нападение якобы украинских военных на суверенную территорию РФ.

Россия намерена создать повод для оправдания вторжения в Украину.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время совместного заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, — пишет Укринформ.

"Мы располагаем информацией из многих источников, содержащих детальную информацию об усилиях России сфабриковать так называемые "украинские провокации" и создать публичную версию для оправдания российского вторжения", — заявил американский посол.

Российское правительство планирует устроить сфабрикованное нападение якобы украинских военных на суверенную территорию РФ или русскоязычных людей в ОРДЛО, чтобы оправдать военные действия против Украины.

Карпентер подчеркнул, что российский фальшивый нарратив о якобы спланированной Украиной "эскалации", который не находит никаких доказательств в отчетах СММ ОБСЕ, должен быть решительно отвергнут. "Мы должны сохранять бдительность относительно возможного проведения "сделки под чужим флагом" с целью оправдания нападения, и остерегаться ложных заявлений о "геноциде", которые инструментализуют термин, который никогда не следует воспринимать легкомысленно в этом зале", — добавил он.

Также американская миссия выступила с рядом рекомендаций в РФ, которые должны быть выполнены в качестве немедленных шагов по снижению деэскалации ситуации.

Читайте также:

Брифинг СНБО: что скажут представители власти об обращении главарей ЛДНР к жителям ОРДЛО