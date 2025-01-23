Как Трамп собирается завершить войну в Украине: инсайды из его окружения

Президент США Дональд Трамп для завершения войны в Украине собирается давить на обе стороны, чтобы вынудить их сесть за стол переговоров.

Об этом сказал в четверг, 23 января, посланник по особым поручениям в администрации Дональда Трампа Ричард Гренелл на "Украинском завтраке" в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука, передает "Интерфакс Украина".

По его словам, ошибкой предыдущей администрации было то, что за последние три с половиной года президент Джо Байден не общался с российским президентом Владимиром Путиным, а США выделяли "сотни миллиардов долларов" на военную помощь Украине.

"Разговоры – это тактика, и вы не сможете решить проблемы мирным путем, если не будете разговаривать", — подчеркнул Ричард Гренелл.

При этом он отметил, что война в Украине "еще больше погружается в хаос" и "становится хуже".

“Теперь, когда президент Трамп вступил в должность, я думаю, что ему достался ужасный беспорядок, есть не так много хороших вариантов, но президент Трамп — это тот, кто... уже дал понять, что намерен оказывать давление на обе стороны, чтобы покончить с этим, он сосредоточен на попытке остановить убийства”, — сообщил представитель Трампа.

Ричард Гренелл назвал Трампа лучшим переговорщиком, которому нужно дать немного времени, чтобы он, пообщавшись с обеими сторонами, заставил их сесть за стол переговоров.

Напомним, резидент США Дональд Трамп заявил, что окажет большую услугу России и ее президенту Владимиру Путину, если тот согласится заключить соглашение об окончании войны в Украине. В противном случае американский лидер угрожает РФ жесткими санкциями.

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