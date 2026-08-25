Представитель Ватикана впервые за пять лет встретился с Лавровым: о чем договорились

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Секретарь по отношениям с государствами Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер в Москве провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это первая личная встреча чиновников Святого Престола и РФ за последние пять лет.

Об этом сообщают издания Reuters и Sky News.

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Встреча Галлахера с Лавровым — что известно

Во время совместной пресс-конференции после встречи архиепископ Галлахер отметил важность дипломатии и диалога. Он подчеркнул, что «четырехлетняя» российско-украинская война продолжается, «создает новые жертвы… и делает будущее примирение еще сложнее».

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«Поэтому срочно необходимо прекратить конфликт и смотреть дальше», — сказал он, выступая рядом с Лавровым.

Также дипломаты обсудили мирное урегулирование и договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере — в частности, по защите и помощи детям, пострадавшим от войны.

Галлахер также подтвердил намерения Ватикана способствовать переговорному процессу, заявив, что Святой Престол «продолжит оказывать мощную духовную, дипломатическую и гуманитарную поддержку, внося свой вклад и предлагая пространство для диалога».

Сообщается, что этот визит стал первым приездом Галлахера в Москву с 2021 года. В последний раз он проводил переговоры с Лавровым еще до начала полномасштабного вторжения.

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Визит директора ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву военным самолетом США. Об этом сообщила корреспондентка CBS News Дженнифер Джейкобс, отметив, что 25 августа борт с чиновником приземлился в аэропорту «Внуково».

Ранее мы писали, что США предупредили Украину о визите своей делегации в Россию и якобы попросили временно приостановить удары, пока поездка не завершится.

Также мы писали, что 24 августа в Москву прибыл представитель Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер. По информации издания, ожидается его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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