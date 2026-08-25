- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 932
- Время на прочтение
- 2 мин
Представитель Ватикана впервые за пять лет встретился с Лавровым: о чем договорились
Представитель Папы Пол Ричард Галлахер провел встречу в Москве с Сергеем Лавровым и призвал прекратить войну в Украине.
Секретарь по отношениям с государствами Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер в Москве провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это первая личная встреча чиновников Святого Престола и РФ за последние пять лет.
Об этом сообщают издания Reuters и Sky News.
Встреча Галлахера с Лавровым — что известно
Во время совместной пресс-конференции после встречи архиепископ Галлахер отметил важность дипломатии и диалога. Он подчеркнул, что «четырехлетняя» российско-украинская война продолжается, «создает новые жертвы… и делает будущее примирение еще сложнее».
«Поэтому срочно необходимо прекратить конфликт и смотреть дальше», — сказал он, выступая рядом с Лавровым.
Также дипломаты обсудили мирное урегулирование и договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере — в частности, по защите и помощи детям, пострадавшим от войны.
Галлахер также подтвердил намерения Ватикана способствовать переговорному процессу, заявив, что Святой Престол «продолжит оказывать мощную духовную, дипломатическую и гуманитарную поддержку, внося свой вклад и предлагая пространство для диалога».
Сообщается, что этот визит стал первым приездом Галлахера в Москву с 2021 года. В последний раз он проводил переговоры с Лавровым еще до начала полномасштабного вторжения.
Визит директора ЦРУ в Москву — последние новости
Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву военным самолетом США. Об этом сообщила корреспондентка CBS News Дженнифер Джейкобс, отметив, что 25 августа борт с чиновником приземлился в аэропорту «Внуково».
Ранее мы писали, что США предупредили Украину о визите своей делегации в Россию и якобы попросили временно приостановить удары, пока поездка не завершится.
Также мы писали, что 24 августа в Москву прибыл представитель Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер. По информации издания, ожидается его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.