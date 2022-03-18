Представителей России отстранили от заседаний и органов Дунайской комиссии

Дунайская комиссия на внеочередной сессии приняла постановление о приостановке участия россии в связи с военной агрессией российской федерации против Украины с нарушением основных принципов Белградской Конвенции.

Украинская делегация еще с 90-х годов выступала против членства россии как правопреемницы Советского союза, которая не является придунайским государством, сообщили в Министерстве инфраструктуры.

«В 2021 году главой Дунайской комиссии впервые стал представитель Украины, а именно Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп. По инициативе Мининфраструктуры и решению Главы Дунайской комиссии была созвана 12-я внеочередная сессия, в рамках которой и были приняты беспрецедентные решения, которых не удавалось достичь с 90-х годов», - рассказали в госучреждении.

В ходе заседания комиссия осудила нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае, а также интересов и суверенных прав Украины. На россию возлагается ответственность за экономический ущерб вследствие уменьшения грузооборота в дельте Дуная и в Черном море из-за военных опасностей.

Принятое постановление предусматривает отклонение полномочий представителя россии в Дунайской комиссии или его заместителей до восстановления мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, а также отстранение представителей россии от работы всех заседаний комиссии и ее рабочих органов.

«Граждане россии будут уволены с дипломатической и административно-технических должностей Секретариата Дунайской комиссии», - добавили в МИУ.

Параллельно Комитету по пересмотру Белградской Конвенции было подано обращение для поиска решений относительно того, может ли Россия как непридунайское государство быть и в дальнейшем стороной Конвенции.

Дунайская комиссия – международная межправительственная организация, созданная в рамках Конвенции о режиме судоходства на Дунае, подписанной в Белграде 18 августа 1948 года. Заседания Дунайской комиссии проводятся дважды в год в Будапеште.