Представители ЕС, США и талибов соберутся на встречу: что будут обсуждать

Представители ЕС, США и талибов соберутся на встречу: что будут обсуждать

Брюссель уже увеличил гуманитарную поддержку Афганистану, этого недостаточно для предотвращения голода и гуманитарного кризиса

Официальные представители ЕС, Соединенных Штатов Америки и движения "Талибан" проведут переговоры в столице Катара Дохе.

Об это заявила пресс-секретарь ЕС Набила Массрали, - пишет "Интерфакс".

Встреча позволит американской и европейской стороне решить ряд вопросов с талибами, включая свободный выезд из страны всех желающих, доступ к гуманитарной помощи, уважение прав женщин и предотвращение превращения Афганистана в убежище для террористических группировок.

Это будет неофициальный обмен мнениями на техническом уровне, он не означает признания "временного правительства" Афганистана.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок стремится увеличить свою прямую помощь афганскому народу в попытке предотвратить коллапс. Он провел переговоры по видеосвязи с несколькими европейскими министрами, курирующими вопросы развития, и обсудил с ними способы помощи афганцам.

Брюссель уже увеличил гуманитарную поддержку Афганистану, но этого недостаточно для предотвращения голода и гуманитарного кризиса. "Мы не можем "ждать и смотреть". Нам нужно действовать, и действовать быстро", - сказал Боррель.

О встрече с представителями ЕС ранее объявил исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов Амир Хан Моттаки.

"Мы хотим позитивных отношений со всем миром. Мы верим в сбалансированные международные отношения. Мы считаем, что такие сбалансированные отношения могут спасти Афганистан от нестабильности", - сказал Моттаки.

Ранее стало известно, о чем договорились США и талибы.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что "Талибану" "необходимо заслужить" международную поддержку.

Напомним:

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