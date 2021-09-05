Представители G7 планируют пригласить на встречу по Афганистану РФ и Китай

Представители G7 планируют пригласить на встречу по Афганистану РФ и Китай

Переговоры могут уже начаться 8 сентября.

Министры иностранных дел государств Большой семерки (G7 - ред) планируют провести на следующей неделе встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане.

Об этом в эфире японском телеканале NHK заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других стран", — отметил он, добавив о важности участия в такой встрече делегаций из РФ и КНР, "у которых есть определенное влияние на Афганистан".

По словам Мотэги, консультации, на которые соберутся дипломаты более чем из 20 стран, будут организованы в онлайн-формате госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава МИД Японии добавил, что они могут состояться уже 8 сентября.

Напомним:

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 тысяч человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Министерство иностранных дел Украины сообщило, что эвакуация граждан из Афганистана продолжится после 31 августа. Маршруты возвращения украинцев могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.

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