Представители генштабов «коалиции желающих» срочно соберутся в Украине— Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В течение недели в Украине состоится срочная встреча представителей генштабов стран, которые войдут в так называемую «коалицию желающих».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в пятницу, 28 марта.

По его словам, эта встреча состоится в узком кругу представителей основных стран, которые полностью будут готовы к отправке миротворческого контингента в Украину.

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«Сначала не все они приедут. Мы приглашаем узкий круг. Франция, Британия, Украина точно будет. Это, скажем так, такой треугольник в этом вопросе», — отметил Владимир Зеленский.

Украинский президент сообщил, что во время этого визита партнерам будет показана украинская инфраструктура.

«Поработаем с партнерами, проработаем наше общее видение», — отметил он.

После этого, сообщил Зеленский, состоится встреча на уровне советников по национальной безопасности и итоговая встреча по гарантиям безопасности.

Напомним, в четверг, 27 марта, в Париже прошел третий саммит «коалиции желающих» — нового формата в поддержку Украины, созданного Британией и Францией.