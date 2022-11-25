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Представители МАГАТЭ прибыли на все АЭС Украины: что они будут делать

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
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Представители МАГАТЭ прибыли на все АЭС Украины: что они будут делать

Фото: Associated Press

Представители Международного агентства по атомной энергии приехали на все украинские АЭС, чтобы предоставить персоналу поддержку и помощь.

Об этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссисообщил в сервисе микроблогов Twitter, где опубликовал видеообращение.

"Недавно Украина призвала МАГАТЭ обеспечить, как это было с Запорожской АЭС, поддержку и помощь на местах – на Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также Чернобыльской АЭС. Эта поддержка началась. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить ядерный инцидент на всех украинских АЭС", – заметил Гросси.

Он добавил, что эксперты МАГАТЭ с сентября 2022 находятся на ЗАЭС, где оказывают поддержку и помощь персоналу станции. Чиновник убежден, что уже виден прогресс в создании зоны физической и ядерной безопасности вокруг этой АЭС.

"Но в то время когда мир сфокусирован на опасной ситуации на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции Европы, мы не должны забывать о других ядерных объектах страны", — резюмировал Гросси.

Напомним, что после ракетных ударов РФ все энергоблоки Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС отключены.

Пока энергоблоки работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему. Радиационный фон на площадках АЭС и близлежащих территориях не изменился, все показатели в норме.

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Дата публикации
Просмотры
17к
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