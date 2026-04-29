Представители оборонных ведомств Европы разделяют оценку Буданова, - The Washington Post

Об этом по итогам Киевского форума безопасности пишет в своем авторском материале для The Washington Post американский журналист Дэвид Игнатиус.

В своей статье Игнатиус приводит заявление Кирилла Буданова о том, что Украина «точно не проигрывает», подчеркивая тот факт, что для обычно сдержанного и лаконичного Буданова такие слова являются признаком глубокой уверенности в стратегическом переломе.

«Это, пожалуй, самое оптимистическое высказывание всегда молчаливого Буданова. Однако европейские оборонные лидеры, похоже, полностью разделяют это мнение. Один из них прямо заявил: украинцы смогли опередить Россию интеллектуально, даже, несмотря на существенное преимущество врага в вооружении», — пишет журналист.

Он отмечает, что Украина выдержала самый мощный удар и не пошатнулась. Это стало доказательством для всего мира, что изобретательность, гибкость и адаптация могут быть сильнее оружием, чем численное или техническое преимущество противника.

«Все мы знаем старую поговорку о том, что необходимость иметь изобретательности. То, что произошло в Украине за последние четыре года войны, ярко демонстрирует эту истину. И теперь, похоже, необходимость заставляет Европу отказаться от своей прежней пассивности и сотрудничать с Украиной, чтобы отразить враждебную Россию», — отмечает Игнатиус.

