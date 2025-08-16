Представители РФ назвали встречу Путина и Трампа «очень хорошей»

Путин и Дональд Трамп

По итогам встречи диктатора Путина с президентом США Дональдом Трампом представители РФ заявили о «конструктивном и положительном» разговоре.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что диалог был положительным.

Он также обратил внимание, что президент США подчеркнул значительный потенциал в развитии экономических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что после переговоров оба лидера сделали исчерпывающие заявления, поэтому было решено отказаться от вопросов журналистов во время пресс-конференции.

«Разговор Путина и Трампа позволяет дальше уверенно идти вместе путем поиска вариантов урегулирования», — добавил Песков.

Кроме того, российские пропагандисты заявляют, что Путин оценил свой диалог с Трампом как «очень хороший».

Ранее сообщалось, что бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что российский диктатор Путин вышел победителем после встречи на Аляске.

Мы ранее информировали, что Путин после саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске назвал ситуацию в Украине «трагедией» и заговорил о мире.