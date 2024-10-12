Представители России могут быть на втором Саммите мира и ознакомиться с Планом победы – Ермак

План победы украинцам не представили, поскольку Киев ни в коем случае не хочет говорить то, что может быть использовано против Украины, бъояснил Андрей Ермак.

Представители России могут присутствовать на втором Саммите мира. Именно там им могут представить План победы Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

Чиновник отметил, что решение СНБО касается невозможности вести переговоры с Путиным. Также издание Reuters писало, что Украина хочет организовать Саммит мира в декабре и стремится к тому, чтобы присутствовала Россия.

Что рассказал Ермак о втором саммите мира

"Что касается возможного участия представителей России, наша позиция неизменна – когда будет готов план и на втором саммите мы не исключаем возможность присутствия представителей России, которым может быть представлен этот план", – заявил Андрей Ермак.

Глава ОП объяснил, что План победы украинцам не представили, поскольку Киев не хочет никоим образом говорить что-либо, что может быть использовано против Украины.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл три первых пункта плана победы Украины, включающего быстрые и конкретные шаги стратегических партнеров до конца декабря. В частности, президент заявил:

во-первых, однозначное место Украины в архитектуре безопасности мира;

второе – без деталей, но Курская операция является частью плана, ее второго пункта;

третий пункт связан с конкретным укреплением Украины по оружию.

Напомним, Зеленский ответил, раскроет ли План победы для всех украинцев.

Поддержат ли секретный «план победы» Украины за океаном?

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