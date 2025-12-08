Окончание войны: представители Украины встретились с командой Трампа в США

Рустем Умеров / © Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров сообщил о завершении визита в Соединенные Штаты, где он вместе с начальником Генштаба Андреем Гнатовым провел несколько дней конструктивной работы с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом Умеров написал в Telegram.

Ключевые моменты встречи:

Цель переговоров: главной задачей украинской делегации было получение полной информации по поводу разговора американской стороны в Москве и всех драфтов актуальных предложений для дальнейшего обсуждения с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Умеров выразил благодарность за конструктивный диалог с командой Трампа.

В понедельник, 8 декабря, украинская команда намерена предоставить полную информацию президенту Украины обо всех аспектах диалога и передать все полученные документы.

Секретарь СНБО отметил, что вместе со всеми партнерами Украина должна «сделать все для достойного окончания этой войны».

Переговоры проходят на фоне международных усилий по поиску путей завершения полномасштабного вторжения, а также активного внимания к позиции Дональда Трампа, который, вероятно, будет снова баллотироваться на пост президента США. Украинская сторона заявила, что работает «максимально интенсивно».

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что соглашение по Украине выходит на финишную прямую.