Представительница президента рассказала, как отличается жизнь украинцев и россиян в Крыму

О разнице жизни украинцев и россиян во временном оккупированном Крыму рассказала постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Начиная с 14-го года оккупанты или Российская Федерация разные использовала программы социальной поддержки российских граждан, которые приезжают на территорию Крыма и начинают работать в разных отраслях — медицина, социальная защита, так называемая государственная служба, медиа... Они предоставляли и делали специальные программы, например, "земской врач" — даже название абсолютно имперское... Но медицинских работников они стимулировали приезжать в Крым... им давали большие зарплаты... давали квартиры по заниженным ценам... "Земской учитель" — они стимулировали приезжать учителей... Именно поэтому многие российские граждане приехали в Крым... Затем... на федеральных каналах были рекламы о том, что Крым мы развиваем, приезжайте... Ряд людей продавали свое имущество на территории России и ехали в Крым. Российских граждан, однозначно имеющих большие заработные платы, чем украинских граждан или просто местных... Сейчас это очень сложно сказать... Но определенные категории, которые для них (оккупанты — ред.) являются приоритетными — они однозначно получают заработные платы больше чем местные жители", — объяснила она.

Напомним, в ночь на 24 июля в Крыму были слышны взрывы в разных районах полуострова – Феодосии, Армянска, Старом Крыму, Симферополя и Джанкоя.

Заметим, что накануне, 22 июля, "бавовна" произошла в крымском поселке Октябрьское. Россияне заявляли об ударах дронами по нефтебазе и аэродрому.

Ранее сильный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе. После этого над городом поднялся столб густого дыма.