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Представительница США в ОБСЕ объяснила, зачем Россия обстреляла "Орешником" Днепр

Представительница США в ОБСЕ объяснила, зачем Россия обстреляла "Орешником" Днепр

Зачем РФ обстреляла Украину ракетой средней дальности

Кремль не достиг целей, которые пытался достичь этим обстрелом.

Россия хотела ударом баллистической ракеты средней дальности по Днепру запугать Украину и ее партнеров, однако это не станет решающим фактором в этой войне.

Об этом заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время специального заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ по эскалационному применению стратегических вооружений Россией в ее войне против Украины, передает Укринформ.

"21 ноября Россия осуществила экспериментальный запуск баллистической ракеты средней дальности по Украине. Россия, очевидно, стремится использовать эти возможности для устрашения Украины и ее сторонников, но это не станет геймчейнджером в этом конфликте", — сказала она.

Кроме того, дипломат напомнила, что Россия перебросила в Курскую область 10 тысяч военных из Северной Кореи, что является эскалацией с последствиями для безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Россия продолжает вербовать наемников для войны против Украины в Йемене, где она сотрудничает с местными хуситами.

"Россия расширяет эту войну. Единственное разумное решение для России – прекратить эту бессмысленную войну и уважать право Украины на суверенитет, свободу и политическую независимость. К тому времени Соединенные Штаты будут увеличивать помощь Украине в сфере безопасности и будут оказывать поддержку, необходимую для достижения успеха в поле" боя Это включает предоставление дополнительной артиллерии, средств противовоздушной обороны, бронетехники и других необходимых средств и боеприпасов. Мы продолжим работать с коалицией из более чем 50 партнеров, чтобы обеспечить победу Украины в ее справедливой войне за самозащиту", — заявила Брукер.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне удара "Орешником" в Польше сделали новое заявление об уничтожении целей над Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт Defense Express объяснил, сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине в течение года.

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