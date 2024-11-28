Представительница США в ОБСЕ объяснила, зачем Россия обстреляла "Орешником" Днепр

Россия хотела ударом баллистической ракеты средней дальности по Днепру запугать Украину и ее партнеров, однако это не станет решающим фактором в этой войне.

Об этом заявила временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время специального заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ по эскалационному применению стратегических вооружений Россией в ее войне против Украины, передает Укринформ.

"21 ноября Россия осуществила экспериментальный запуск баллистической ракеты средней дальности по Украине. Россия, очевидно, стремится использовать эти возможности для устрашения Украины и ее сторонников, но это не станет геймчейнджером в этом конфликте", — сказала она.

Кроме того, дипломат напомнила, что Россия перебросила в Курскую область 10 тысяч военных из Северной Кореи, что является эскалацией с последствиями для безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона.

Россия продолжает вербовать наемников для войны против Украины в Йемене, где она сотрудничает с местными хуситами.

"Россия расширяет эту войну. Единственное разумное решение для России – прекратить эту бессмысленную войну и уважать право Украины на суверенитет, свободу и политическую независимость. К тому времени Соединенные Штаты будут увеличивать помощь Украине в сфере безопасности и будут оказывать поддержку, необходимую для достижения успеха в поле" боя Это включает предоставление дополнительной артиллерии, средств противовоздушной обороны, бронетехники и других необходимых средств и боеприпасов. Мы продолжим работать с коалицией из более чем 50 партнеров, чтобы обеспечить победу Украины в ее справедливой войне за самозащиту", — заявила Брукер.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне удара "Орешником" в Польше сделали новое заявление об уничтожении целей над Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт Defense Express объяснил, сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине в течение года.

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