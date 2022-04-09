Представительство ЕС возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве

После широкомасштабного вторжения в Россию ведомство работало в Польше.

Европейский Союз возобновляет дипломатическое присутствие в Киеве.

Также читайте Процесс вступления Украины в ЕС пошел: президент Еврокомиссии передала Зеленскому опросник для статуса кандидата

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитической службы ЕС.

Во время визита в Украину 8 апреля руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о возобновлении дипломатического присутствия Евросоюза в Киеве, чтобы ЕС мог еще теснее сотрудничать с властью и поддерживать народ Украины.

Напомним, что из-за вторжения России Представительство ЕС работало с Жешува, откуда координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники делегации будут продолжать работу оттуда и продолжать сотрудничество.

Следует отметить, что с официальными визитами накануне в Киев приехали сразу несколько европейских политиков. Среди которых была и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передавшая президенту Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в Европейский Союз.