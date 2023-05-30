Представителя МИД Польши отстранили от работы после скандальных заявлений о Волынской трагедии

Представителя МИД Польши Лукаша Ясину отстранили от работы после его заявления о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую трагедию.

Об этом сообщает RMF FM.

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Сообщается, что Ясину отправили в бессрочный отпуск из-за его скандального заявления, в котором он требовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений за причастность украинцев к Волынской трагедии.

В свою очередь украинское посольство назвало такое заявление "достойным сожаления". Издание сообщает, что Ясина больше не вернется к работе пресс-секретаря МИД Польши.

"Я отношусь к этому лично, потому что я почти родом из Волыни и, хотя моя семья не волыняне, я вырос среди сбежавших оттуда людей. Я помню время, когда это преступление не было проблемой, потому что оно было малоизвестным", – сказал Ясина.

Он добавил, что якобы с украинской стороны все еще не хватает понимания того, насколько этот вопрос важен для поляков.

На вопрос о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский принести извинения за это, Ясина ответил: "Это не было сделано государством Украина, но президент Зеленский должен взять на себя ответственность за это".

"Простите и просим прощения — это, по мнению Ясины, должно прозвучать с украинской стороны. "Эта формула очень хорошо работает в случае польско-украинских отношений, и ее все еще не хватает" — отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что посол в Польше Василий Зварыч возмущен попытками навязать Украине и президенту Владимиру Зеленскому отношение к ситуации с Волынской трагедией 1943 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Польша сейчас стала для России не просто недружественной страной, а якобы занимает враждебную позицию по отношению к Кремлю.

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